Madagaskar Cumhurbaşkanı "Kovid-19 bitkisel ilacını" kameralar önünde içti
Madagaskar Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirdiklerini öne sürdüğü bitkisel ilacı kameralar önünde içti.
Rajoelina, Madagaskar Uygulamalı Araştırma Enstitüsünce geliştirilen ve sıtma
tedavisinde kullanılmasıyla bilinen artemisia bitkisi ve ülkedeki birçok şifalı
otun karışımından oluşan "Covid Organics" adını verdikleri ilacın tanıtımını
yaptı.
Covid Organics'i içtiği fotoğrafı Twitter hesabından da paylaşan Rajoelina,
ilacın yoksullara ücretsiz sağlanacağını bildirdi.
Cumhurbaşkanı Rajoelina, ilacın çok uygun fiyata satışa sunulacağını ve gelirin ilacın daha da geliştirilmesi için kullanılacağını ifade etti.
Kovid-19'dan hayatını kaybeden kimsenin olmadığı ve aktif vaka sayısının 83 olduğu ülkede, virüs bulaşan 39 kişi sağlığına kavuştu.
ÇİNLİ DOKTORA NOBEL GETİRMİŞTİ
Çinli bilim insanlarının Vietnam Savaşı'nda sıtma tedavisinde kullandığı
artemisia, uzun süredir laboratuvarlarda test ediliyor.
Son olarak Çinli Doktor Youyou Tu, sıtmanın tedavisinde yüksek etkiye sahip
artemisinin maddesini keşfedip saflaştırdığı için 2015 Nobel Fizyoloji ve Tıp
Ödülü'nü kazanmıştı.
Dünya Sağlık Örgütü, bazı bitkisel ilaçlar ve geleneksel tıbbın koronavirüs semptomlarını hafiflettiğini kabul etmiş ancak bu maddelerin hastalığı önlediği ya da iyileştirdiğine dair hiçbir kanıt bulunmadığını bildirmişti.
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