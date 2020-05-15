Maden işçisinde koronavirüs çıktı, 8 mesai arkadaşı karantinaya alındı

15 Mayıs 2020 Cuma, 13:27

Hanönü ilçesindeki özel maden ocağında çalışan işçinin 'Covid-19' testi pozitif çıktı. Bunun üzerinde ismi öğrenilemeyen işçinin koronavirüs tedavisine başlanırken, temasta bulunduğu, aynı madende çalışan 8 kişinin de karantinaya alınmasına karar verildi.

Bu kişiler, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı Kastamonu Şeyh Şaban-ı Veli Yurdu'na yerleştirildi.



Öte yandan valilikten yapılan açıklamada, "Karantinaya alınan 8 kişi, hasta olmaları nedeniyle değil, PCR testi pozitif çıkan bir başka çalışanlar temaslı olmaları nedeniyle karantinaya alınmışlardır" denildi.



