Mafyaya örtülü af

26 Mart 2020 Perşembe, 06:00

AKP’nin infaz paketinde, Alaattin Çakıcı benzeri mafya ve çete gibi organize örgüt suçundan ceza alanlara örtülü af öngörülüyor. Pakete göre, infaz indirimi dışında tutulan örgütlü suçlar, bir defaya özgü çıkarılacak 3 yıllık denetimli serbestlik kapsamına alındı. Buna göre cezasının bitmesine 3 yıl kalanlar hemen tahliye olabilecek. Pakette, denetimli serbestlik uygulamasına yeni kriterler getirilirken, tahliye olan hükümlüler cep telefonları üzerinden GPS ile takip edilebilecek. Muhalefetin önerileri doğrultusunda infaz paketi üzerindeki çalışmalarını sürdüren AKP, ittifak ortağı MHP’nin infaz indirimi kapsamına alınmasını istediği uyuşturucu ve örgütlü suçlarla ilgili farklı bir yöntem uyguladı. Uyuşturucu suçlarındaki infaz oranını yüzde 75’ten yüzde 67’ye düşüren AKP, örgütlü suçları ise indirim dışında tuttu. Ancak AKP, denetimli serbestlik süresinin bugüne kadar işlenen suçlar açısından bir defaya özgü 3 yıla çıkarılmasını düzenlerken, örgütlü suçları da bu kapsama aldı. Paketin bu şekilde yasalaşması durumunda, Alaattin Çakıcı ve Kürşad Yılmaz gibi organize suç örgütü kapsamında hüküm giyenlerin cezaları 3 yıl indirilmiş olacak. İnfaz paketi çıktığı zaman cezasının bitimine 3 yıl kalanlar hemen tahliye edilecek. Çakıcı’ya yakın kaynaklar, Çakıcı’nın organize suç örgütü ve cinayet suçlarından cezasını tamamladığını, tehdit ve adam yaralama suçundan cezaevinde bulunduğunu, her durumda infaz indiriminden yararlanacağını ifade ettiler.

CEPTEN TAKİP

Paketle, denetimli serbestlik sistemine de yeni kriterler öngörülüyor. Buna göre infaz hâkimi, iki yılı geçmemek üzere denetim süresi içinde hükümlünün denetimli serbestlik müdürlüğünce belirlenecek yükümlülüklere tabi tutulmasına karar verebilecek. Bu karar gereğince ilgili müdürlük, risk ve ihtiyaçlarını dikkate alarak hükümlüyü belirli bir bölgede denetim ve gözlem altında bulundurma, belirlenen yer ve bölgelere gitmeme, belirlenen programlara katılma yükümlülüklerinden bir veya birden fazlasına tabi tutabilecek. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin toplum içinde izlenmesi, gözetimi ve denetimi için elektronik cihazların kullanılması, uygulamasına rızası alınmak koşuluyla hükümlüye ait elektronik cihazlarla teknik takip öngörülüyor.

ADLİ KONTROL ÖNCELİK

Pakette, ağır bir hastalık veya engellilik nedeniyle cezaevlerinde hayatını yalnız idame ettiremeyeceği belirlenen şüpheli ile hamile olan veya 6 aydan küçük bebeği olan kadın şüphelinin tutuklanması yerine adli kontrol uygulanması öngörülüyor.