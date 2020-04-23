Mağaza kiraları için yüzde 50 indirim talebi

23 Nisan 2020 Perşembe, 15:41

Kategori Mağazacılığı Derneği (KMD) Yönetim Kurulu Başkanı Serhan Tınastepe, salgınla mücadele döneminde perakende sektörünün tüm oyuncuları arasında işbirliği sağlanmasının, zorlu zamanları atlatmada büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Salgının yayılmasını en aza indirgemek için KMD üyesi perakendeci kuruluşların hemen hemen tüm mağazalarının kapalı olduğunu belirten Tınastepe, mağazalarımızı yeniden açmaya başlayacağımız süreçte alışveriş merkezleri ve cadde mağazaları mal sahiplerimizden kiralar konusunda anlayış beklediklerini ifade etti.

Alışveriş merkezi ve cadde mağaza karmasının ve kiralanabilir alanının çok önemli bir bölümünü oluşturan, yapı market, ev geliştirme, teknoloji market, beyaz eşya, tüketici elektroniği, kişisel bakım – kozmetik, kitap – kırtasiye ve hobi kategorileri gibi çok çeşitli perakende işletmelerini temsil eden KMD üyeleri, COVID19 salgını süresince mağazalarını kapatma kararı almışlardı.

Alışveriş merkezlerinin, perakende sektörünün önemli bir oyuncusu ve paydaşı olduğunun altını çizen Tınastepe, şöyle devam etti; “Perakende sektörünün gelişiminde ve bu konuma gelmesinde önemli bir rol oynayan ve her zaman paydaşımız olarak gördüğümüz alışveriş merkezleri, mağazalarımızı kapalı tuttuğumuz bu dönemi birlikte atlatmamız için ellerinden geleni yapıyorlar. Ancak görünen o ki, mağazalarımızı açmaya başladığımızda müşteri trafiklerimiz ve dolayısıyla işlerimiz hemen eski haline dönmeyecek. Geçen yılın hacimlerini yakalamamız ise uzun bir süre alacak. Bu süreçte alışveriş merkezlerindeki mağazalarımızda ciro bazlı kira uygulamasına geçilmesi hem alışveriş merkezi yatırımcısı hem de perakendeci için hayati önem taşımaktadır. Artık hem kira hem ortak alan gideri hem de perakendecinin çıkış hakkının kolaylaştırılması noktasında ‘yeni normların’ belirlenmesi gerekliliği, apaçık ortadadır.”

ÇIKIŞ HAKKI VERİLMELİ

Hayatın normale dönmesiyle, “yeni normal” tanımının da gündeme geleceğine değinen Tınastepe, KMD üyesi perakende işletmelerin beklentilerini ise şu şekilde sıraladı: “Alışveriş merkezleri, operasyonlarımız ve müşterilerimizle buluşmamız açısından büyük önem taşıyor. Bu geçiş döneminde ve sonrasında yeni normlarımızı birlikte belirlemek ve hayatımızı buna göre şekillendirmemiz şart görünüyor. Bu çerçevede, mağazalarımızı tekrar açabilmek için 30 Temmuz 2020 tarihine kadar kirasız bir dönem, sonrasında ise kira sözleşmelerimizin süresinin sonuna kadar ciro kirasına dönülmesi yönünde talebimiz var. Fesih konusunda ise 3 ay önceden bildirmek şartıyla çıkış hakkı verilmesini istiyoruz.”

Sektörün önemli gündem konularından biri olan alışveriş merkezlerindeki ortak giderler hususuna da değinen Tınastepe, “Alışveriş merkezlerindeki ortak giderlerin, ciro bazlı düzenlenecek kiraların yüzde 10’unu geçmeyecek şekilde olmasını talep ediyoruz.” dedi.

AVM'LER ANLAYIŞ GÖSTERMELİ

Ciro bazlı kira düzenlemesi yapılmayacak olan mağazaların sürdürülebilir olamayacağını da ifade eden Tınastepe, “Bazı alışveriş merkezlerinin döviz borçlarının devam ettiğini, bu işletmelerin de mutlaka devlet nezdinde bir koruma şemsiyesi altına alınması gerektiğini düşünüyoruz. İşini doğru yapan alışveriş merkezleri de sektörün sürekliliği açısından mutlaka korunmalıdır. Ancak maliyetlerimizin kontrol edilemez hale geldiği noktalarda perakendeciler olarak alışveriş merkezi yönetimlerinden de aynı destek ve anlayışı bekliyoruz. Üyelerimiz, dönüş sürecinde ciro bazlı kira düzenlemesine ve yeni normlara anlayış göstermeyen AVM’lerde, ekonomik nedenlerle, mağazalarını kapatmak zorunda kalacaklarını net bir ifade ile belirtmektedirler.” dedi.

Cadde mağazalarında da faaliyetin yeniden başladığı dönemden itibaren işlerin normal seyrine döndüğü sürece kadar en az yüzde 50 seviyesinde kira indirimi taleplerinin olduğunu belirten Tınastepe, ancak kazan-kazan anlayışıyla hareket edildiğinde sürdürülebilirliğin sağlanacağını ve yaşamın normale dönmesinin sağlanabileceğini ifade etti. Tınastepe, bununla beraber perakende işletmelere ait genel merkez ofisleri, depolar, lojistik ve aktarma merkezleri gibi ticari alanların kiralarında da yüzde 50 oranına indirim yapılması yönünde mal sahiplerine taleplerini ulaştırdıklarını belirtti.