Magazin figürü Ece Erken'den iki sunucuya tehdit iddiası!

25 Mart 2020 Çarşamba, 18:41

Eski Beşiktaş yöneticisi ile birlikteliği gündeme gelen sunucu Ece Erken, Söylemezsem Olmaz programındaki görevinden istifa etmiş ve aşk yaşadığı Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu'nun aracına verdiği zararla konuşulmuştu.

Ece Erken, ilişkinin gizli olmadığını belirtmiş, "İlişkimi çalışma arkadaşlarımdan aileme kadar herkes biliyor. Biz zaten birlikteliğimizi ortada yaşıyoruz" sözleriyle yasak aşkı itiraf etmişti. Şimdi ise Ece Erken ve 2. Sayfa program sunucuları Müge ve Gülşen karşı karşıya geldiler.

2. Sayfa'nın iddiasına göre Erken, Müge ve Gülşen'i tehdit etti. Sunucular, "19.45te cep telefonumuza gelen tehdit içerikli mesaj var" diyerek ifşa etti ve sözlerinin arkasında olduklarını belirterek Erken'e yüklendi.

Olayın ardından sosyal medya hesabı Instgaram'dan konu ile ilgili açıklık getiren ünlü sunucu, WhatsApp'tan mesajları yayımladı ve bu mu tehdit notunu paylaştı. Erken, konuyu yargıya taşıyacağını belirtti.



