Mahkeme, otogardaki otoparkları İSPARK'ın işletmesine yapılan itirazı reddetti
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin, 15 Temmuz Şehitler Otogarı otoparklarının İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki kararına karşı eski işletmecilerce açılan dava, idare mahkemesince reddedildi.
İstanbul
Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin, 15 Temmuz Şehitler Otogarı
otoparklarının İSPARK AŞ. tarafından işletilmesi yönündeki kararına karşı eski
işletmecilerce açılan dava, idare mahkemesince reddedildi.
İBB'den
yapılan açıklamaya göre, otoparkları 25 yıllık süreyle işleten Avrasya
Terminal İşletmelerinin sözleşmesi, 4 Mayıs 2019'da sona erdi. İBB Meclisi de
11 Temmuz 2019'daki oturumunda, otogar otoparklarının işletmesinin İSPARK AŞ'ye
devredilmesini kararlaştırdı.
İBB
Meclisi'nin aldığı karara itiraz ederek, yargıya taşıyan Uluslararası Trakya ve
Anadolu Otobüsçüler Derneği ve Avrasya Terminal İşletmeleri Anonim Şirketinin
talebi, İstanbul 9. İdare Mahkemesince değerlendirildi.
Mahkeme, 31
Ocak'ta oybirliğiyle aldığı kararda, otogarın 1994'te başlayan 25 yıllık
sözleşme süresinin dolduğuna, İBB Meclisi'nin kararının kanunlara ve kamu
yararı ilkesine uygun olduğuna hükmetti.
Otogarın
işletme sözleşmesi de yapılan itiraz ve yargılamaların ardından 9 Eylül 2019'da
İBB'ye geçmişti.
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