Malatyaspor’da grup idmanları başladı

20 Nisan 2020 Pazartesi, 09:09

Yeni Malatyaspor’da bireysel çalışmalarının yanında futbolcuların grup çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılı futbolcular, tesisleri dönüşümlü kullanarak sosyal mesafe kurallarına uyup, 4’lü gruplar halinde çalıştığı bildirildi.

Nurettin Soykan Tesisleri’ni dönüşümlü kullanan futbolcuların sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek 4’erli gruplar halinde çalıştığı bildirildi.

Korona virüs salgını nedeniyle bireysel çalışmaların sürdüğü Yeni Malatyaspor’da, futbolcular, sosyal mesafe kurallarına uyarak Nurettin Soykan Tesisleri’nde 4’lü gruplar halinde çalıştıkları bildirildi. Takım çalışmalarına ise mayıs ayında başlanılacağı ifade edildi.

Öte yandan Yeni Malatyaspor’da teknik heyet ve yönetimin telekonferans yönetimiyle bir toplantı yapacağı da öğrenildi.



