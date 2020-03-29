Manisa’da 4.1 büyüklüğünde deprem
Manisa’nın Akhisar ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde can ve mal kaybı yaşanmadı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Akhisar ilçesinin Göçeahmet Mahallesi olarak saptadığı deprem, saat 08.56’da meydana geldi. Yerin 7.04 kilometre derinliğinde olan deprem, Akhisar’ın yanı sıra kent merkezi ve çevre ilçelerde de hissedildi. Depremde can ve mal kaybı olmadı.
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