Mansur Yavaş: Otobüs çıkış ücretleri yarı oranında düşürüldü

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, AŞTİ'de şehirlerarası otobüs çıkış ücretlerinin yarı oranında düşürüldüğünü açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
24 Mart 2020 Salı, 20:18

İçişleri Bakanlığı’nın şehirlerarası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelgenin ardından Yavaş, otobüs çıkış ücretlerinin yarı oranında düşürüldüğünü açıkladı.

Yavaş, ''Esnafımıza destek olmak amacıyla, İçişleri Bakanlığı’nın şehirlerarası otobüs taşımacılığında yolcu sayısının yarıya indirilmesi hakkındaki genelge yürürlükte olduğu sürece, AŞTİ'de şehirlerarası otobüs çıkış ücretleri yarı oranında düşürülmüştür'' ifadelerini kullandı.

OTOBÜS FİRMALARINDAN DESTEK

Mansur Yavaş'ın açıklamasının ardından otobüs firmalarından destek geldi. Otobüs firmaları 65 yaş üstü 60 aileye yöresel yiyecek kolilerini ulaştırmak istediklerini belirtti.



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