Mansur Yavaş: Sözleşmeli üreticilik dönemi başladı
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mansur Yavaş'ın 'en büyük projem' dediği 'sözleşmeli üreticilik' döneminin başladığını duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, “Kırsal kalkınma hamlesiyle bir yandan Başkentli çiftçiler tonlarca tohum desteği alıp sözleşmeli üretime başlarken bir yandan da ABB kendi arazilerinde tarımsal üretime geçti” ifadelerini kullandı.
'BİR HEYECANLA BAŞLATMIŞ BULUNMAKTAYIZ'
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medya hesabından projeye dair, ''Söz verdiğimiz “Sözleşmeli Üreticilik” projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunmaktayız. Ankara’da tarımın gelişmesi, çiftçimizin kazanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz. Tüm çabamız 6 milyon Ankaralı için'' açıklamasını yaptı.
Söz verdiğimiz “Sözleşmeli Üreticilik” projemizi büyük bir heyecanla başlatmış bulunmaktayız.— Mansur Yavaş (@mansuryavas06) April 19, 2020
Ankara’da tarımın gelişmesi, çiftçimizin kazanması için elimizden geleni yapmaya devam ediyoruz ve edeceğiz.
Tüm çabamız 6 milyon Ankaralı için. #BirlikteBaşaracağız https://t.co/D9BeUBRdUX
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