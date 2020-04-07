Mansur Yavaş sözünü tuttu

07 Nisan 2020 Salı, 12:00

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında hayata geçirdiği uygulamalar ile yurttaşların takdirini kazanan Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş daha önce söz vermiş olduğu nakit destek yardımını hayata geçirdiklerini açıkladı.

Yavaş, sosyal medya platformu Twitter'dan yaptığı açıklamada söz konusu yardımın kimlere gittiğini de rakamlarla tek tek açıkladı. Buna göre aralarında işçi ve esnafların da bulunduğu toplamda 17 bin 492 kişiye yardımda bulunulacak.

Yavaş'ın paylaşımı şöyle:

"İnşaat işçisi 62

Temizlik işçisi 1790

Kıraathane çalışanı 1044

Ayrıca :

Açlık sınırı altı 11407,

Taksici,Servis,Dolmuş,Terzi,Kuaför,MüzisyenSeyyar Simit-Satıcı: 3189 kişi olmak üzere toplam 17.492 hemşehrimize nakit destek kartları dağıtımına başlanmıştır."

'KOŞULLAR NORMALE DÖNÜNCEYE KADAR SÜRDÜRECEĞİZ'

Hayat koşulları normale dönünceye kadar ‘Acil Nakit Desteği’ni sürdüreceklerinin altını çizen Yavaş, şu ifadeleri kullanmıştı:

İnsanların tek ihtiyacının gıda olmadığını hepimiz biliyoruz. Bu süreçte işini ve gelirini kaybedenlerin gıda dışında nakit desteğine de ihtiyaçları olacaktır.

Bu nedenle işsizlik sigortası dahil, yapacağımız kontrollerde herhangi bir gelire sahip olmadığını belirlediğimiz ailelere Acil Nakit Desteği sağlamak amacıyla gerekli bütçemizi oluşturduk.

Şu an için Acil Nakit Desteği için belli bir süre sınırı öngörmüyoruz. Hayat koşulları normale dönünceye kadar Acil Nakit Desteği’ni sürdüreceğiz."