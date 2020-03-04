Mardin Vali Yardımcısı Başoğlu, FETÖ'den açığa alındı
Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu, hakkındaki yürütülen terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açığa alındı.
İçişleri Bakanlığı'nca FETÖ/PDY ile iltisakı ve irtibatı olduğu iddialar nedeniyle Mardin Vali Yardımcısı Adem Başoğlu hakkında soruşturma başlatıldı.
Mülkiye müfettişlerince tamamlanan soruşturmanın ardından Vali Yardımcısı Başoğlu, açığa alındı. Başoğlu'nun yerine Yeşilli Kaymakamı Mustafa İkbal Eşki görevlendirildi.
Video Haberler
- Erdoğan’ın Esad sorusu
- Barış Terkoğlu için sosyal medyada kampanya başlatıldı
- Gönüllü doktorlar metroda virüslerden korunmayı anlattı
- 'Yan baktın' kavgası can aldı
- Antalya'da kaydedildi, sosyal medyada büyük ilgi gördü
- Saadet Partisi'nden videolu paylaşım: İnsanlık suçudur!
- Habertürk TV'de Didem Arslan Yılmaz'ı şaşırtan sözler!
- Yunan askerleri sopayla dövdü, batırmaya çalıştı!
- ABD'de koronavirüs paniği! Uzun kuyruklar oluştu
- Komşusu kadını, ormana götürüp pompalı tüfekle vurdu