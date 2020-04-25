Mariano'nun transfer kararı!
Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
Galatasaray'da forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılacak olan Brezilyalı sağ bek Mariano, ülkesinin basınına açıklamalarda bulundu.
ESPN'e konuşan Brezilyalı oyuncu, "Dokuz yıl geçti ve ailem geri dönmek istiyor, ben de geri dönmeyi düşünüyorum. Ancak menajerim sözleşmenin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda görüşmelerini sürdürüyor. Şu anlık bekliyoruz." dedi.
"SÖZLEŞMEM SEZON SONU BİTİYOR"
Transfer iddiaları hakkında konuşan Mariano "Sözleşmem sezon sonu bitiyor ve bonservis bedeli olmadığı için bu transferi kolaylaştırıyor, ancak pozisyonumun bir sıkıntısı olduğunu biliyoruz. Fluminense'den ayrıldığımda Brezilya kapılarını açık bıraktım ve kapatmak istemiyorum" diye konuştu.Mariano, "Geri dönmeyi düşünüyorum, evet. Ama ileride ne olacağını asla bilemezsiniz. Avrupa'da hayır diyemeyeceğim bir teklif olabilir" diyerek sözlerini tamamladı
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