Marketlerde 'virüs' etkisi

13 Mart 2020 Cuma, 13:49

Çin’de ortaya çıkan ve bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün Türkiye’ye sıçramasıyla birlikte, yurttaşlar marketlere ve eczanelere yöneldi. Çoğu markette bakliyat depoları boşaltılırken, eczanelerde de maske ve eldiven kalmadı. Bazı marketlerde çalışanların virüse önlem olarak eldiven taktığı ve alışveriş bantlarının düzenli olarak temizlendiği görüldü. Eczanelerin kapılarında ise, Sağlık Bakanlığı’nın koronavirüs afişleri yer aldı. Ankara’da bir market sorumlu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın virüsün Türkiye’de de görüldüğünü açıklamasının ardından satışlarının iki kat arttığını belirterek, “Ciromuz iki günde yükseldi. En çok bakliyat ürünleri, makarna, un ve pirinç sattık. Temizlik ürünlerinden de kolonya ve buluşık suyu çok sattı” dedi. Ürünleri yetiştirmekte zorlandıklarını aktaran sorumlu, “Çoğu bakliyatta çeşit kalmadı, depolarımız boşaldı. Tuvalet kağıdımız bitti. Özellikle sirke alanlar çok oldu. Çay ve şekerde de satışlarımız arttı” ifadelerdini kullandı.

‘Maske ve eldiven tükendi’

Eczane sahipleri ise özellikle “C Vitamini” satışlarında artış olduğunu kaydetti. C vitamini stoklarının tükendiğini belirten bir eczane sahibi “Aynı zamanda kolonyalarımız da tükendi. İnsanlar özellikle maske ve eldiven soruyorlar ama maalesef hepsi tükendi. Bizim iki haftadır maskemiz yok ve gelenleri geri çevirmek zorunda kalıyoruz” ifadelerini kullandı. ANKARA