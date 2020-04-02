Marsalis biraderlerin babası da COVID-19 kurbanı
Ünlü caz müzisyenleri Wynton ve Bradford Marsalis’in babası Ellis Marsalis Jr. koronavirüs yüzünden hayata veda etti.
Kendisi de ünlü bir caz piyanisti olan Ellis Marsalis Jr. COVID-19’a bağlı komplikasyonlar yüzünden 85 yaşında öldü. New Orleans’lı müzisyen caz dünyasının iki yıldız ismi Wynton marsalis ve Bradford Marsalis ile birlikte toplam 6 çocuk sahibiydi.
Müzisyenliğin yanı sıra öğretmenlik de yapan Ellis Marsalis Jr., aralarında Terence Blanchard ve Harry Connick Jr. gibi yıldız isimlerin bulunduğu birçok müzisyene hocalık yapmıştı. Kariyeri boyunca 20 albüm kaydeden Marsalis zatürre sebebiyle hayatını kaybederken, kendisine yapılmış COVID-19 testinin de pozitif olduğu açıklandı.
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