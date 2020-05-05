Maske üretiminde 'kumaş' sıkıntısı

05 Mayıs 2020 Salı, 10:04

Hazır giyim ve konfeksiyoncular, koronavirüs pandemisi ile ilgili iyi haberlerin gelmeye başladığı Avrupa pazarında zincir mağazalar ve büyük markaların kumaş maske talebine yanıt verememekten şikayetçi. Çözüm olarak kumaş maskenin GTİP (Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu) numarasının değiştirilmesi öneriliyor.

“KUMAŞ MASKENİN GTİP NUMARASI DEĞİŞMELİ”

Ege İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, ihraç edilecek her bir maske için iç piyasaya bir maske verilmesi konusunun gündemde olduğunu hatırlatarak, “Zincir mağaza ya da markanın basılı ürünü yurt içine verildiği takdirde marka ve patent konusunda büyük sıkıntı yaşanır. DMO (Devlet Malzeme Ofisi), markalı ürünleri piyasaya veremez. Verdiği takdirde uluslararası ticaret kuralları gereği üretici firmalarımız büyük sıkıntı yaşar. Ayrıca firmalar, maliyetlerinde tazminat davaları ile karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla cerrahi maske ile kumaş maskenin farkları dikkate alınarak GTİP numarası değişikliği yapılmalı” dedi. Konuyu gerek Ticaret gerekse Sağlık Bakanlığı yetkililerine ilettiklerini kaydeden Eskinazi, “Konunun hızlı biçimde çözüleceğine inanıyoruz” diye konuştu.

“EŞANTİYON MASKE İHRACATINA İZİN VERİLMELİ”

Marka ismi ve logosunun bulunduğu, mağaza ziyaretlerinde eşantiyon olarak dağıtılabilecek kumaş maskeye büyük bir talep olduğunu kaydeden Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Başkanı Burak Sertbaş, maske ihracatının yasak olması nedeniyle bu talebe yanıt verilemediğini söyledi. Bunun uzun süre devam edecek bir moda akımı gibi görülmesi gerektiğini vurgulayan Sertbaş, “Avrupalı zincir mağazalardan ve markalardan gelen kumaş maske talepleri yoğunlaştı. Bu cerrahi maske gibi değil. Markanın isminin yazdığı, mağazaların eşantiyon dağıtabileceği bu maske ihracatına izin verilmeli” ifadelerini kullandı.

“YIKANABİLİR MASKEYE DÖNMEK GEREKİYOR”

Dünya gazetesine konuşan İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler de hızlı bir şekilde yıkanabilir maskeye dönmek gerektiğini vurgulayarak, “Nonwoven dediğimiz tek kullanımlık maskeler aynı zamanda bir çevre kirliliği sorunu. Sürdürülebilirlik konusundaki yeni yaklaşımları da dikkate aldığımızda bizim dış talebin yanı sıra iç pazardaki durumu da dikkate alarak yıkanabilir maskeye dönmemiz gerekiyor. Zira hem maskeye ulaşılabilirlik hem de giderek büyük bir soruna neden olabilecek atık boyutunun önüne geçmemiz için bu şart” dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Hilmi Uğurtaş ise sektörde işlerin normale dönmesini zaman alacağını belirterek, “Gelen talepler sektörün derdine derman değil ama, moral açıdan kayda değer. Sektörde işlerin düzelmesine biraz daha zaman var” dedi. Çalışan işletmeler başta olmak üzere, yurt içinde de maske sıkıntısına vurgu yapan Uğurtaş, “Bu noktada Sayın Cumhurbaşkanımızın daha iyi bilgilendirilmesi ile konu çözümlenebilir. Zira maske ihracatı yasak ama iç pazarda da maskeye ulaşımda sıkıntı var” şeklinde konuştu.