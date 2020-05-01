Maskematikler şimdi de Karşıyaka’da

01 Mayıs 2020 Cuma, 08:41

Yurttaşlarla sohbet eden Başkan Soyer, “Karşıyaka’da metro istasyonu olmadığı için bu bölgeden gelen talebi haklı bulduk. Biz üretmeye, maskeleri sağlıklı bir şekilde yurttaşlarımıza ulaştırmaya devam edeceğiz. Koronovirüs salgını sürecinde 1 milyon 900 bin yurttaşımıza ücretsiz maske dağıttık. 17 Nisan’dan itibaren metro istasyonlarına koyduğumuz maskematikler aracılığıyla da 13 gün içinde 433 bin maske İzmirliler’e ulaşmış oldu” dedi.

Metro ve vapur yolcuları İzmirim kartla yolculuk bedelini ödedikten sonra içeride bulunan maskematiğe yine İzmirim kartlarını göstererek maske paketini alabiliyor. Bu işlemde İzmirim karttan herhangi bir ücret düşülmüyor. Pakette 5 maske bulunuyor. İzmirim kart kullanıcıları haftada bir kez maske paketi alabiliyor. Maskematikler İzmir’deki 17 metro istasyonu ile Karşıyaka ve Bostanlı Vapur iskelelerinde bulunuyor.