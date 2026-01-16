Süper Lig ekibine imzayı attı: Cenk Tosun'un yeni takımı resmen belli oldu!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, Fenerbahçe ile yollarını ayıran santrfor Cenk Tosun'u kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya platformundaki hesabından, "Şimdi hazırım. Kasımpaşa'dayım" başlığıyla Cenk Tosun'un lacivert-beyazlı formayla videosu paylaşıldı.
Bu sezon Fenerbahçe formasını 7 müsabakada giyen Cenk Tosun, takımına kaydettiği 1 asist ile katkı sağlamıştı.
Tecrübeli forvet, 2024 yazında imza attığı sarı-lacivertli ekipteki ilk sezonunda ise 22 müsabakada süre almış 2 gol ve 1 asiste imza atmıştı.
Fenerbahçe, 12 Ekim 2025'te yaptığı açıklamada Cenk Tosun'un alınan karar gereği kadro dışı bırakıldığını açıklamıştı.
Profesyonel kariyerine Alman ekibi Eintracht Frankfurt'ta başlayan Cenk Tosun; Gaziantepspor, Beşiktaş, Everton ve Crystal Palace formaları da giymişti.
Şimdi hazırım. Kasımpaşa’dayım! ⚓️ pic.twitter.com/qoGOX7rSyM— Kasımpaşa (@kasimpasa) January 16, 2026