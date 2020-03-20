MEB, uzaktan eğitim yayın bilgilerini paylaştı

Milli Eğitim Bakanlığı,(MEB) yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınını nedeniyle okulların online eğitime geçmesinin ardından dijital TV yayın platformlarındaki bilgileri paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
20 Mart 2020 Cuma, 18:26

MEB'den yapılan açıklamaya göre, TRT - EBA TV uzaktan eğitim yayınlarının, dijital TV yayın platformlarındaki bilgileri netleşti.

Yayın platformlarının bilgileri şöyle:


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