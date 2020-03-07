MEB'den koronavirüs uyarısı

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı (MEB), Mustafa Safran imzasıyla yayınlanan genelge ile; proje, toplantı vb. yurt dışı görevlendirmeler dışında diğer ülkelerde yaygınlaşan koronavirüs salgını nedeniyle öğrenci ve personelin yurt dışına çıkmamasını, çıkanların da dikkatli olmasını istendi.

cumhuriyet.com.tr
07 Mart 2020 Cumartesi, 10:12


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