Meclis’te görüşme trafiği hızlanıyor

24 Mart 2020 Salı, 06:00

Koronavirüs tedbirleri kapsamında “komisyonda her kurumu bir temsilcinin temsil etmesi” koşulu getirildi. Buna göre komisyonda Adalet Bakanlığı ve bağlı kuruluşlardan yalnızca bir kişi komisyona katılabilecek. Koşulun vekilleri kapsamaması dikkat çekti. Öte yandan Meclis’te gözler yaklaşık 100 bin mahkûmu etkileyeceği öngörülen infaz sistemini düzenleyen üçüncü yargı paketine çevrildi. AKP kanadı, infaz düzenlemesini ele alan üçüncü yargı paketi ile ilgili muhalefet cephesiyle temaslarını hızlandırdı. AKP heyeti, önceki günlerde MHP heyetiyle bir araya gelmişti. Cumhur İttifakı’nın iki bileşeninin “pürüzlü” konuları bir kez daha görüşmek üzere bir araya geleceği ifade edilirken, AKP’li heyetin, bugün CHP ve İYİ Parti heyetiyle görüşme yapması bekleniyor. HDP grubuna ise görüşme talebi iletilmedi.