Medipol Üniversitesi, sınav için oda görüntüsü istedi

14 Mayıs 2020 Perşembe, 06:00

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşi Özer Koca’nın yönettiği Medipol Üniversitesi, final sınavına girecek öğrencilerden odalarını görüntülemelerini istedi.

Alınan kararı kişilik haklarına saldırı olarak niteleyen öğrenciler, okul yönetimine tepki göstererek, “Kişilik haklarımız online sınav sisteminden çok daha kıymetli” dedi.

Tepkiler üzerine Medipol, gözetimli kısmına açıklık getirmeden final tarihi ve sınav yöntemini değiştirdiğini duyurdu. Salgın nedeniyle uzaktan eğitim sürerken, Fahrettin Koca’nın ailesi tarafından yönetilen Medipol Üniversitesi, Mayıs ayının son haftasında final sınavına girecek öğrenciler için “Uzaktan Gözetimli Genel Sınav Bilgilendirmesi” yayımladı.

Bilgilendirmede, final sınavı sırasında masa, masa çevresi, duvar, perde, tavan ve odada bulunan tüm mobilyaların gösterilmesi istendi. Öte yandan okul, kamera ile eşyaların nasıl gösterileceğini anlatan bir video da yayımladı.

Üniversite yönetiminin aldığı karara öğrenciler tepki gösterdi. Cumhuriyet’e konuşan öğrencilerden M.K. “İmkânları el vermeyen birçok öğrencinin yaşayacağı mağduriyetin yanı sıra evimizin yani mahremiyetimizin kameralarla görüntülenmesi etik dışı. Öğrenciyiz ama herkes gibi mahremiyetimize saygı duyulması gerekiyor” dedi.

‘MAHREMİYET’ VURGUSU

Okulun öğrencilerinden D.A. da “Salgın sürecinde eğitimimize en iyi şekilde devam etmek için çaba gösteriyoruz. Fakat okulun bize dayattığı gözetimli sınav sistemi mahremiyetimize saygısızlık. Kopyaya engel olmak amacıyla daha geliştirici ve etkili ödevler veya projeler verilebilecekken özel hayatımıza bu denli girilmesi öncelikle hukuki olarak sakıncalı. Kişilik haklarımız online sınav sisteminden çok daha kıymetli” diye konuştu.

Bir diğer öğrenci S.E. de “Bize dayatılan bu yöntem kişilik haklarına aykırı. Öğrenci psikolojisini nota tercih ettiler. Kopyanın önüne geçmek istiyorlarsa özgün ödevlerle mahremiyetimize müdahale etmeyen bir seçenek sunsunlar” ifadelerini kullandı. Tepkiler üzerine Üniversite tarafından yapılan açıklamada final tarihlerinin Haziran ayına ertelendiği, “Ödev / Proje, Savunmalı Ödev / Proje, Sözlü Genel Sınav, Online Çoktan Seçmeli Genel Sınav ve Klasik Sınav, Uzun Süreli Uzaktan Yazılı Genel Sınav” olmak üzere 5 sınav yönteminin kullanılabileceği belirtildi. Ancak ‘gözetimli’ olup olmayacağı konusuna açıklık getirmedi.