Menemen Belediyesi tıbbı bitkiler üretimine başladı

07 Mayıs 2020 Perşembe, 17:09

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin başlattığı Seyyar Pazar uygulamasına 2 ton çilek göndererek Emiralemli çilek üreticilerine destek olan, yapımına başladığı Tarım Lisesi ile hem Menemenli gençlerin hem de üreticilerin eğitimlerine katkı sağlamayı amaçlayan Menemen Belediyesi, kendi arazilerinde tıbbi bitkiler üretimine başladı. Emiralem’de bulunan 15 hektar arazisini “Menemen Belediyesi Tıbbi Bitkiler Bahçesi” olarak ayıran belediye, bugün itibariyle burada adaçayı, dağ çayı ve ekinazya ekimine başladı. Önümüzdeki günlerde bu arazide şevketi bostan ekimi yapacak olan Menemen Belediyesi, Eylül ayında da sahlep orkidesi dikimi gerçekleştirecek.

'TARIMSAL KALKINMA İÇİN EL ELE'

Emiralem’de bulunan belediye arazisindeki tıbbi bitki ekim etkinliğine katılan Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy, “Koronavirüs salgının başlamasıyla sadece Türkiye’de değil tüm dünyada görüldü ki tam bağımsızlığa giden yol tarımdan geçiyor. Türkiye bir tarım ülkesi, Menemen bir tarım şehridir. Menemen Belediyesi olarak Ziraat Odamız ve Ege Tarımsal Araştırma Enstitümüz’le omuz omuza vererek Menemen Ovası’nı ayağa kaldırmak istiyoruz. Daha önceden lavanta ekmiş olduğumuz belediye arazilerimize bugün burada tıbbi bitkiler ektik ve ekmeye de devam edeceğiz. Menemen’deki kurumlar el ele omuz omuza tarımın kalkınması için mücadele ediyor. Önümüzdeki süreçte de kıtlık olmaması için hep birlikte bu mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.

ÇİFTÇİLERDEN BAŞKAN AKSOY'A TEŞEKKÜR

Ekim etkinliğine katılan Menemen Ziraat Odası Başkanı Metin Karagöl ise yaptığı açıklamada, “Başkanımız Menemen’de Menemen’in kendi geleneksel ürünlerini belediyenin boş arazilerinde yetiştirerek tarıma büyük katkı sağlıyor. Kendilerine Menemen çiftçileri adına çok teşekkür ederim” açıklamasını yaptı.

"BİRLİKTEN GÜÇ DOĞAR"

Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Ali Peksüslü ise tıbbi bitkiler ekimi ile ilgili yaptığı açıklamada, “Menemen kampüsü içinde yer alan Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde 1969 yılından bu yana birçok tıbbi bitki kültürü alınmış, dağdan toplamalar sona erdirilmiş ve bio çeşitliliğin devamı sağlanmıştır. Bugüne kadar 8-9 tane tıbbi bitki yetiştirdik ve bunları Menemen çiftçisiyle buluşturduk. Ziraat Odaları, Belediyeler ve Tarım Birlikleri ile beraber bu ürünlerin devamlılığı konusunda çalışmalar yürütüyoruz. Bağımsızlığın tarımdan geçtiğini başkanımız da belirtti. Biz de aynı görüşten hareketle çalışmalarımıza ve iş birliklerimize devam edeceğiz. Birlikten güç doğar” diye konuştu.

Etkinliğe katılan Menemen Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Üzeyir Karaca da ekim yapılan arazi dışında Görece’de bulunan 17 hektarlık başka bir belediye arazisinin daha tıbbi bitkiler bahçesi olarak ayrıldığını ve daha önce kekik ekimi yapılan bu arazide yakında lavanta ekimine başlayacaklarının müjdesini verdi. Üzeyir Karaca ayrıca, önümüzdeki 2-3 yıl içinde tam verimle üretime başlayacak bu bahçelerde yetiştirilen ürünlerin Menemen Belediyesi bünyesinde oluşturulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifi tarafından satış yerlerinde satılacağını söyledi.