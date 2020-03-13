Meral Akşenir'in Tekirdağ programı iptal edildi
İYİ Parti'nin bugün yaptığı basın açıklaması ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşenir'in Tekirdağ'a yapacağı ziyaretler koronavirüsü tedbirleri kapsamında iptal edildi.
Akşenir'in 13 Mart Cuma günkü, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Süleymanpaşa programlarının koronavirüsü tedbirleri kapsamında iptal edildiğini duyuran İYİ Parti'nin basın açıklamasının tam metni, "Corona Virüs’e karşı alınacak önlemlere dair, devletin her kademesinde yapılan toplantıların sonuçları malumunuzdur. Eğitim sistemimiz, spor karşılaşmaları, organizasyon iptalleri gibi kararlar, bu küresel tehlike ile mücadele konusunda olumlu adımlardır. Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER’in, 12/13 Mart tarihlerinde Tekirdağ ve ilçelerini kapsayan programı da bu çerçevede değerlendirilerek yeniden düzenlenmiştir. Sayın Genel Başkanımızın 13 Mart Cuma günkü, Tekirdağ, Malkara, Hayrabolu ve Süleymanpaşa programları iptal edilmiştir. Bu programlarda kalabalıklar oluştuğu dikkate alınarak, vatandaşlarımız açısından herhangi bir riske meydan vermemek üzere alınan iptal kararını bilginize sunar, iyi çalışmalar dileriz"
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