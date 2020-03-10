Merkel: Almanya'daki yurttaşların yüzde 60 ila 70'ine virüs bulaşacak

10 Mart 2020 Salı, 23:17

Geçtiğimiz hafta Almanya Sağlık Bakanlığı yetkilileri ve diğer uzmanlarla toplantı gerçekleştiren Merkel, insanların bir araya gelecekleri kalabalık tüm toplantıların iptal edilmesi yönünde görüş bildirmişti. Almanya’da uzmanlar, Alman toplumunun büyük bir kesimine virüsün bulaşabileceğini açıklamıştı.

Merkel’in bu açıklamalarının ardından Almanya’da, 1000'den fazla kişinin toplanacağı etkinliklerin iptal edilmesi istendi.

VİRÜSÜ KAPANLARIN YÜZDE 80'İ BUNU SORUNSUZ ATLATABİLİR



Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn da, Merkel'in sözlerini doğrulayarak, Almanya halkının yüzde 60 ile 70'inin koronavirüsün bulaşacağını, birçoğunun ise virüsü taşıdığından haberi olmayacağını söyledi.

Spahn açıklamalarının devamında “Virüsü kapanların yüzde 80'i bunu sorunsuz atlatabilir. Ancak 65 yaş ve üzerindekiler de sorun olabilir. Bunun için ekstra 28 bin yatak ayırdık” ifadesini kullandı.

Aralık ayında Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, bugüne kadar 4 binden fazla insanın ölümüne, 115 binden fazla insanın ise karantina altına alınmasına neden oldu.

Almanya’da ise koronavirüs salgını nedeniyle bugüne kadar 2 kişi hayatını kaybetti, binden fazla kişi karantina altına alındı.