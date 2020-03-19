Merkez Bankası genel kurulu ertelendi

19 Mart 2020 Perşembe, 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısını ileri bir tarihe erteledi.

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde;

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."