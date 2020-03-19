Merkez Bankası genel kurulu ertelendi

TCMB, yarın yapılacağı duyurulan 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısının ertelendiğini açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
19 Mart 2020 Perşembe, 12:06

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yarın yapılması planlanan olağan genel kurul toplantısını ileri bir tarihe erteledi. 

Bankadan konuyla ilgili yapılan açıklama şu şekilde; 

"Covid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, 20 mart 2020 tarihinde yapılacağı duyurulan bankamız 88. Hesap dönemi olağan genel kurul toplantısı ileri bir tarihte yapılmak üzere ertelenmiştir."


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