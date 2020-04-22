Merkez Bankası'ndan swap hamlesi

22 Nisan 2020 Çarşamba, 10:04

Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 20'sinden yüzde 30'a yükseltti.

Reuters'a bilgi veren bankacılar TCMB'nin yaptığı bu değişikliğin BDDK'nın yurtdışı swap limitlerini ve Aktif Rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğini söylediler. BDDK düzenlemelerinin ardından bankaların TCMB ile vadede TL satım yönünde işlem tutarları artmıştı. Bu artışla birlikte yurtiçi limit artışları da beklentiler arasına girmişti.

Bankacıların yaptığı hesaplamaya göre işlem limitleri yaklaşık 5 milyar dolar artmış oldu.

BDDK DÜZENLEMESİ

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bu haftasonu koronavirüs salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak için bankaların verdikleri krediler, tahvil portföyleri ve TCMB swap işlemlerinin toplamı mevduat büyüklüğü ile kıyaslanacak düzenlemeye gitmişti.

BDDK 12 Nisan'da ise Türkiye'deki bankaların yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL para takası işlemlerin hacmini tekrar kısıtlama kararı almış ve TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranının yüzde 10'dan yüzde 1'e indirmişti.

BDDK ayrıca Türk bankalarının döviz alım - TL satım yönündeki kontratların büyüklüğünün özkaynaklara olan oranı yüzde 10 seviyesinden, vadesine 7 gün kalanlar için yüzde 1'e, 30 gün kalanlar için yüzde 2'ye indirildi. Vadesine 1 yıl kalan işlemler için ise yüzde 10 sınırı koymuştu.