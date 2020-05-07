Merkez Bankası'nın elinde ne kadar rezerv kaldı?

07 Mayıs 2020 Perşembe, 15:54

Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri kamunun artan döviz arzı ve koronavirüse karşı alınan önlemlerin de etkisiyle şubat sonundan beri 21.6 milyar dolar düşüşle 86.2 milyar dolara geriledi.

TCMB'nin 1 Mayıs ile biten geçen hafta rezerv kaybı 200 milyon dolar ile geçtiğimiz haftalara göre oldukça sınırlı kaldı. TCMB'nin net uluslararası rezervleri ise aynı dönemde 2.76 milyar dolar artışla 28 milyar dolara çıktı.

TCMB'nin internet sitesinde yer alan verilere göre, 1 Mayıs ile biten haftada bankanın altın rezervleri 34.8 milyar dolar, brüt döviz rezervleri 52.7 milyar dolar oldu.

TCMB'nin koronavirüse karşı ilk önlemlerinin hayata geçtiği 20 Mart ile biten haftada da toplam rezervlerindeki düşüş bir haftada 10.7 milyar dolar olmuştu.

TCMB'nin aldığı ilk tedbirlerden biri, zorunlu karşılıklar uygulamasında reel kredi büyüme koşullarını sağlayan bankalar için yabancı para zorunlu karşılık oranlarında tüm yükümlülük türlerinde ve tüm vade dilimlerinde 5 puan indirime gitmesi olmuştu. TCMB bu yılla bankalara 5.1 milyar dolar karşılığı döviz ve altın cinsi likidite sağladı.

ERTELEME HAKKI

Öte yandan banka rezerv artışlarında en büyük kaynağı olan reeskont kredisi geri ödemelerine ötelemeye gitti. TCMB 18 Mart -30 Haziran arasında vadesi gelecek şekilde toplam 7.6 milyar dolar karşılığı kadar reeskont kredisi geri ödemesini erteleme hakkı getirdi.

İlgili tutar erteleme olması nedeniyle rezervlerde kalıcı düşüşe neden olmuyor ancak TCMB'nin bu kanaldan rezerv artışlarını ileri bir döneme öteliyor.

TCMB'nin geçen yıldan beri swap ile sağladığı dövize karşın rezervlerindeki düşüşte bir diğer belirleyici etken ise kamunun artan döviz arzı.

Bankacıların hesaplamalarına göre 2019'un tamamında 30 milyar doları aşan kamunun döviz arzı bu yıl ilk çeyrekte 30 milyar doları aşmış durumda. İlgili veriler bankacılar tarafından ancak gecikmeli olarak hesaplanabiliyor ve TCMB'nin uygulamaya aldığı swaplar bankanın kendi rezervlerinde azalış olmasına rağmen brüt rezervlerindeki düşüşü sınırlıyor.