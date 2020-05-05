Merkez'den yeni swap hamlesi
TCMB döviz-TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 40'ına yükseltti.
Merkez Bankası (TCMB) döviz karşılığı TL swap piyasası işlem limitlerini döviz ve efektif piyasaları işlem limitlerinin yüzde 30'undan yüzde 40'ına yükseltti.
Reuters'a bilgi veren bankacılar TCMB'nin yaptığı bu değişikliğin BDDK'nın yurtdışı swap limitlerini ve aktif rasyosu düzenlemelerinin ardından geldiğini söylediler.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) salgının ekonomiye olumsuz etkisini azaltmak amacıyla bankaların verdikleri kredileri, tahvil portföylerini ve TCMB swap işlemlerini toplayıp mevduat büyüklükleri ile kıyaslayan bir düzenlemeye gitti. Düzenleme göre bu rasyonun belirli bir oranın altına inmemesi gerekiyor.
BDDK ayrıca 12 Nisan'da Türkiye'deki bankaların yabancı bankalar ile yaptıkları dolar-TL swap işlem hacmini tekrar kısıtladı. TL alım yönünde yapılan işlemlerin özkaynaklara oranını yüzde 10'dan yüzde 1'e indirdi.
Bu iki adım bankaların TCMB ile swaplara ilgisini artırıyor. TCMB bankalar yaklaştıkça limitleri artırıyor.
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