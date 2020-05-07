Merkezefendi Belediyesi, berber ve kuaförleri dezenfekte ediyor
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan ve 11 Mayıs tarihinde tekrar hizmete girecek olan berber, kuaför ve güzellikler salonlarını dezenfekte ediyor.
Salgın dönemi çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Merkezefendi Belediyesi, ilçe sınırları içerisinde bulunan 730 berber, kuaför ve güzellik salonunda dezenfeksiyon çalışmaları başlattı. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar en kısa süre içerisinde tamamlanacak.
BAŞKAN DOĞAN: BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ
Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Koronavirüs tedbirleri kapsamında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu zorlu süreçte hizmete ara veren ve Pazartesi günü tekrar hizmet verecek olan berber, kuaför ve güzellik salonlarında dezenfeksiyon çalışmalarına başladık." dedi.
Çalışmaların tüm hızıyla devam edeceğini belirten Başkan Doğan, "Çalışmalarımız en kısa sürede tamamlanacak. Gerçekleştirilen çalışma sonunda hem esnafımız hem de hemşerilerimiz hijyenik bir ortamda bulunmuş olacak. Merkezefendi Belediyesi olarak esnafımızın her zaman yanındayız. Bu dönemi birlikte, el ele aşacağız” ifadelerini kullandı.
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