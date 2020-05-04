Mermi fotoğrafı paylaşarak CHP'lileri tehdit eden AKP’li üye serbest bırakıldı
Sosyal medya hesabından CHP’lileri ve HDP’lileri tehdit eden AKP Kadıköy Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, hakkında adli kontrol kararı verildi
Sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğraf paylaşarak, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu etiketleyen ve gözaltına alınarak, tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilen AKP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol kararı verildi.
Sözcü Gazetesi’nin haberine göre; Sosyal medya hesabından bir kavanoz mermi fotoğrafı paylaşan AKP Gençlik Kolları üyesi Mehmet Emin Göç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Grup Başkanvekili Özgür Özel ve İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu da etiketlemişti.
TUTUKLAMA TALEBİYLE SEVK EDİLDİ
Paylaşımın ardından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve Emniyet’teki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesi’ne getirilen Mehmet Emin Göç, “zorla bir siyasi partinin faaliyetini engellemeye teşebbüs” suçundan tutuklanması talebiyle Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
SİLAHIM YOKTUR
Hakimlikteki sorgusunda paylaşımı kabul eden Mehmet Emin Göç, şu ifadeleri kullandı:
“Darbe söyleminde bulundular. Ben de o anki sinir ile böyle bir resim paylaştım. Yapabileceğimden falan değil. Sadece sinirlendiğim için ve tepki olsun diye paylaştım. Benim sicilim temizdir. Silahım falan yoktur”
EV HAPSİ KARARI VERİLDİ
Hakimlik, şüpheli Mehmet Emin Göç hakkında konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.
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