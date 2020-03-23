Mersin’de 'mahalle mutfakları' açıldı

23 Mart 2020 Pazartesi, 12:27

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer’in öncülüğünde 'Mahalle Mutfakları' projesini yaşama geçirdi.

Proje kapsamında, mutfaklardan ilki Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi’nde bulunan Toroslar Engelsiz Mesleki Eğitim Merkezi yerleşkesinde hizmete açıldı. Mahalle Mutfağı’nın yanı sıra 3 mobil dağıtım aracıyla da akşam 17.00-19.00 saatleri arasında kentin farklı mahallelerindeki yurttaşlara 3 TL’ye 3 çeşit yemek hizmeti sunuluyor.

MOBİL MUTFAK YAŞLILARA YEMEK GÖTÜRÜYOR

Koronavirüs tedbirlerinin dikkate alındığı dağıtımlarda, yurttaşlar kaplar içinde aldıkları yemekleri evlerine götürüp, tüketebiliyor. Öte yandan, salgın nedeniyle dışarı çıkılmasına kısıtlama getirilen yaşlılara da destek olunuyor. Belediye, “Mobil Mutfak” ile hafta içi her gün öğle saatlerinde 438 hanede yaşayan 770 yaş almış ve hasta yurttaşın evine ücretsiz olarak yemeklerini götürüyor.