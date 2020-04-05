Meslek liseliler ‘evde kalamıyor’
Koronavirüs tedbirleri kapsamında tüm ilkokul, ortaokul ve liseler tatil edilirken, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesinde salgın başladığından bu yana okullarda maske, dezenfektan gibi koruyucu madde üretimine devam eden meslek lisesi öğrencileri hakkında, aynı zamanda “işletmelerin yoğunluğu dikkate alınarak staja devam edilmesi” kararı alındı.
MEB’den il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, salgın tedbirleri sırasında faaliyetleri devam etmesi zorunlu olan işletmelerin ihtiyaç halinde öğrenci/çırak öğrenci çalıştırabileceği ifade edildi. Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen dezavantajlı grupta yer alan öğrenciler uygulamanın dışında tutulacak. Stajyer çalıştırmak için öğrenci ve velilerin bilgilendirilerek rızasının alınması, işletmelerin salgına karşı gerekli tedbirleri alması ve stajyere ihtiyaç duyulduğuna ilişkin talepte bulunması gerekecek.
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