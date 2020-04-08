Meslektaşlarını Kovid-19'dan korumak için kabin geliştirdi

08 Nisan 2020 Çarşamba, 14:26

İzmir'de görevli Uzman Doktor İrfan Sevinç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası için tahlil yapan meslektaşlarına virüsün buluşmasını önlemek için görev yaptığı hastanenin bahçesine teknik personelin de yardımıyla içinde filtre sistemi bulunan "numune alma kabini" yaptı.

Sağlık çalışanını bir kabin arkasında koruyabileceğini düşünerek yola çıkan Sevinç, Başhekim Dr. Ömer Koçak'ın desteğiyle hastanenin teknik personeliyle birlikte hastane bahçesine PVC ham maddeyle 1,5 metrekarelik bir numune alma kabini kurdu.

İçinde filtreleme sisteminin bulunduğu kabinde kişisel koruyucu ekipmanlarını giyen sağlık personeli, kabinin ön camına sabitlenmiş ikinci bir eldiveni daha giyerek numune alma çalışmalarına başlıyor.

Numune alacağı kişiyle kabinin dışına kurulan diyafon sistemiyle iletişim kuran sağlık personeli, eldivenli ellerini kabin dışında bulunan dezenfekte ile temizledikten sonra kabinin dışında bulunan numune alma seti ile Kovid-19 şüphelisinin ağzından ve burnundan sürüntü örnekleri alıyor.

İşlem tamamlandıktan sonra hasta bilgilerini numune setinin üzerine yazan sağlık çalışanı, kabinin içine oluşturulan numune yoluyla testin kabinin içine el değmeden girmesini sağlıyor.

Testler, özel bir bölmede toplanırken daha sonra personeller tarafından hastane içinde bulunan Kovid-19 laboratuvarına götürülerek sonuçlandırılıyor.

"YURTTAŞLAR HİJYEN ÖNLEMİNİ GÖRÜNCE MUTLU OLUYOR"

Koronavirüs pandemisi nedeniyle sağlık çalışanlarının hayatını kaybetmesinin kendisini çok üzdüğünü belirten Sevinç, "Sağlık çalışanlarını ve hastaları korumak amacıyla biri hastanenin içinde diğeri ise hastane dışında numune alma kabini tasarladım. Hastane dışındaki kabini tamamlayıp meslektaşlarımın kullanımına sunduğum için çok mutluyum" dedi.

Geliştirdiği kabinin örneklerine göre çok farklı özelliklere sahip olduğunu anlatan Sevinç, şunları kaydetti:

"Kabinimizde bulunan HEPA filtreli havalandırma cihazıyla personelimizin temiz hava ihtiyacı sağlanmakta, pozitif basınç ile içeriye virüs girişi engellenmektedir. Numune örnekleri, tamaman izole bir numune yolu ile kabin içerisindeki kaba transfer edilmektedir. Numuneyi alırken Kovid-19 şüphelisiyle sağlık çalışanı arasında hiçbir temas yok. Sağlık çalışanı, kabin içindeki çalışmaları tamamladıktan sonra içeride bulunan ultraviyole ışınlarını açarak kabinin içinde bakteri ve virüs gibi organizmaların dezenfekte edilmesini sağlıyor. Buradan hizmet alan yurttaşlarımız hijyen önlemlerini görünce çok mutlu oluyorlar. Hastanenin içine de aynı kabini yapıp orada da hastalarımıza hizmet vermek istiyoruz."

"KABİNİN İÇİNDE ÇALIŞIRKEN KENDİMİ GÜVENDE HİSSEDİYORUM"

Kabinde görev yapan laboratuvar teknisyeni Semra Kurt ise Sevinç'in geliştirdiği kabin sayesinde rahat bir şekilde hastalardan numune aldığını belirterek, "Koronavirüs salgınında meslektaşlarımızı kaybettik. Doktorumuz bu kabini bizim sağlığımızı korumak için geliştirdi. Kabinin içinde çalışırken kendimi güvende ve daha çok izole olmuş hissediyorum" diye konuştu.