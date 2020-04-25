Meteorolojiden sağanak uyarısı
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Osmaniye, Artvin, Adana ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın ülkenin doğu kesimleri çok bulutlu, diğer yerler parçalı ve az bulutlu olacak.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Osmaniye ve Artvin çevreleri ile Adana'nın kuzey, Hatay’ın kıyı ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak olacağı tahmin ediliyor.
Video Haberler
- Mahalleli evden çaldı o oynadı
- Güney Afrika Devlet Başkanı'nın zor anları
- Avrupa'da ilk koronavirüs aşısı böyle yapıldı!
- Acun Ilıcalı'ya meydan okudu, hastanelik oldu!
- İnanılmaz anlar! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu
- Rus doktorun yardım çığlığı! O anları böyle görüntüledi
- Anne ve bebeğin dehşet anları kamerada
- Çocuklar, 23 Nisan'ı 'Örümcek Adam'la kutladı
- Cem Yılmaz şaşkına döndü: Birazcık kork, endişelen!
- Sarayburnu'nda yunuslardan görsel şölen