Meteoroloji'den sağanak uyarısı

01 Mayıs 2020 Cuma, 20:10

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Bir hafta boyunca sürmesi beklenen yağışlı hava, yarından itibaren yurt genelinde etkili olacak.