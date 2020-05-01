Meteoroloji'den sağanak uyarısı
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde sağanak görüleceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Kütahya ve Ordu çevrelerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği tahmin ediliyor.
Yağışların, Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.
Bir hafta boyunca sürmesi beklenen yağışlı hava, yarından itibaren yurt genelinde etkili olacak.
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