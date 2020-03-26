Meteorolojiden "sıcaklar düşecek" uyarısı

Meteoroloji, Perşembe akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklığının 4 ila 6 derece düşeceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
26 Mart 2020 Perşembe, 20:05

Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden yapılanan açıklamada, Perşembe akşam saatlerinden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni bir serin ve yağışlı havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Bunun sonucunda, halen bölgemizde mevsim normallerinin civarı seyreden hava sıcaklıklarının, yağışlı sistemle beraber hissedilir (4 ila 6 derece) derecede azalacağı tahmin ediliyor.


Video Haberler