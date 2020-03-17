Metrobüs durağında ortalığı birbirine kattı
Esenyurt’ta alkollü olduğu öğrenilen yabancı uyruklu bir kişi metrobüs durağı kenarında üstünü başını çıkarıp çevreye rahatsızlık verdi. Güçlükle kontrol altına alınan adam elleri kelepçelenirken ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
Polis ekipleri adamı güçlükle gözaltına aldı. Ambulansa bindirilen zanlı, polis nezaretinde hastaneye götürüldü. Polislerin müdahale sırasında eldiven takması dikkat çekti.
İstanbul’daki Güzelyurt Metrobüs Durağı merdivenlerinde alkolün dozunu kaçıran yabancı uyruklu adam olay çıkarınca polis ve ambulans çağrıldı. Bilinci yerinde olmayan alkollü adam, polis ekiplerine de direndi. Güçlükle kontrol altına alınan zanlının elleri kelepçelenirken ambulansa polis nezaretinde güçlükle bindirilerek hastaneye kaldırıldı.
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