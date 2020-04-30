MHP'li üye, AKP'li belediye başkanı hakkında "yolsuzluk" yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinin AKP’li Belediye Başkanı Ahmet Kaya’ya ittifak ortağı oldukları MHP'nin meclis üyesi, yolsuzluk yaptığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu. AKP’li Başkan Kaya’nın usulsüz faturalarla 2019’da Doğanyurt Belediyesi’ne gelen yaklaşık 2 milyon liranın büyük bir bölümünü zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Yeniçağ'ın özel haberine göre söz konusu yolsuzluğu, 2 AKP’li ve 1 MHP’li üyeden oluşan Denetim Komisyonu’nun araştırması ortaya koyarken, MHP’li üye Mustafa Hamdullah Kayıran konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Doğanyurt Belediye Meclisi Denetim Komisyonu’nun raporuna göre; yerel seçimler sonrası belediyeye ayrı zamanlarda 1’er milyon olmak üzere, toplamda 2 milyon para gönderildi. Bu paralar haricinde de, belediyeye ayrıca 600 bin lirada denkleştirme bütçesi aktarıldı. AKP’li Doğanyurt Belediye Başkanı Ahmet Kaya, 35’er bin liradan 12 kalemde tek bir firma üzerinden malzeme alımı faturalandırdı. Ancak komisyon bu malzemelerin alınmadığını ve Belediye Başkanı’nın bu yolla belediyenin 500-600 bin lira parasını şahsi hesabına aktardığını tespit etti.

Komisyonun yaptığı çalışmanın duyulmasının ardından ise Belediye Başkanı Ahmet Kaya’nın faturalara yansıtılan ancak komisyon incelemelerinde depolarda bulunamayan ilgili malzemeleri temin etme çabasına girdiği öğrenildi.

Konu, Kastamonu merkezde de yerel basının ve siyasetin gündemi haline geldi. CHP Kastamonu İl Başkanı Hikmet Erbilgin, “Denetim Komisyonu’nun tespitlerini içeren tutanak ve raporlar yetkili merciler tarafından bir an önce değerlendirilmeli, hukuk ne gerektiriyorsa yapılmalıdır” şeklinde çağrıda bulundu. Kastamonu yerel basını ise Doğanyurt’taki yolsuzluk iddialarını gündemde tutarken, AKP cephesinden ise henüz bir açıklama gelmemesi dikkat çekti.