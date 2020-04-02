'Milli Dayanışma Kampanya'sına zorunlu gönüllük

02 Nisan 2020 Perşembe, 06:00

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, kendisine bağlı tüm birimlere gönderdiği ıslak imzalı yazıyla, koronavirüsle mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan bağış kampanyasına bağışta bulunulmasını “rica etti”.

Birimlerin personelinin bulunduğu WhatsApp gruplarında da paylaşılan mesajda, genel müdürlük bünyesindeki her çalışanın “en az bir yevmiyesini” 20 Nisan’a kadar Erdoğan tarafından açıklanan IBAN’a yatırması istendi.

Mesajda, bağış yapanların dekontları da genel müdürlüğe iletmesi gerektiği belirtildi. Maaşında haciz olan çok sayıda personel, “Zorunlu olarak bir de bu bağışı yaparsak, ne yiyip ne içeceğiz” sözleriyle duruma tepki gösterdi.