Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan ücretli öğretmenlerin maaşlarına ilişkin açıklama

31 Mart 2020 Salı, 14:22

TV100'ün canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayan Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni tip Koronavirüs önlemleri kapsamında okulların kapalı olduğu sürelerde ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin konuştu.

Selçuk, "Konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak" dedi.

Okulların kapalı olması nedeniyle Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 7 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başvurularını otomatik olarak yapacaklarını belirten Selçuk, "Her çocuğumuzu sanki sınava başvurmuş gibi kabul ettik. İsteyen tabii ki girmeyebilir. Ama velilerin strese girmemesi, başvuruda sorun çıktı mı, internette kesiklik oldu mu gibi bir takım endişeler yaşamaması için böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Sınav tarihinde bir erteleme beklemediklerini dile getiren Selçuk, zorunlu bir durum olmadığı sürece prensip olarak sınavın zamanında olmasını istediklerini söyledi.

"ÖZEL OKULLARA İLİŞKİN TEKNİK ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR"

Bakan Selçuk, özel okul taksitlerine ilişkin bir düzenleme hazırlığının bulunup bulunmadığına ilişkin soruya, "Bu konuyla ilgili bazı teknik çalışmalar devam ediyor. Esasen bir özel okulun aldığı ücreti tümüyle iade etmesi orada görevli olan öğretmenlerin maaşının ödenememesi demek. Dolayısıyla okulların sürdürülebilirliği konusunda belirli bir standardı korumak önemli. Özel okullar, Koronavirüs önlemleri kapsamında yapılamayan tüm derslerin yaz tatili bile olsa telafi edileceği yönünde kamuoyuna açıklama yaptı. Diğer bazı ücretlerle ilgili çalışmalar hem okulların kendi içinde hem de Milli Eğitim Bakanlığında teknik olarak ele alınıyor." yanıtını verdi.

Selçuk, 20 bin öğretmenin atama takvimine ilişkin bir soru üzerine, "Şu anda okullar kapalı. Dolayısıyla okullardaki belirsizlik ortadan kalktığında atama ile ilgili süreç de otomatik olarak işleyecek. Bu konuda geçmişte sorun çıkmadığı gibi şimdi de çıkmayacak." dedi.

Okulların kapalı olması süresince ücretli öğretmen maaşlarına ilişkin bir soruya karşılık Bakan Selçuk, konuyu takip ettiklerini belirterek, "Bu konuyu birinin gündeme getirmesi gerekmiyor. Bu konuyla ilgili Maliye Bakanlığı ile ilgili çalışmalar yapılıyor, çok da mesafe alındı. Neyi nasıl yapabiliriz konusunda en kısa zamanda bir açıklama olacak." bilgisini verdi.

Bakan Selçuk, öğretmen alımı konusunda yeni atama takvimini en yakın zamanda ilan edeceklerini söyledi.