Cumhuriyet Gazetesi Logo
Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı: ‘Adresimi paylaşmayacağım’

22.04.2026 19:08:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Yurt dışına kaçtığı tespit edilen Tezcan, kendisine ulaşan polislere "Adresimi paylaşmayacağım" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, laiklik ve cumhuriyet düşmanlığıyla bilinen Fatih Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı. 

Halktv’nin haberine göre, Atatürkçü Düşünce Derneğinin (ADD) Ulu Önder Atatürk'e yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında çok kez suç duyurusunda bulunduğu Tezcan'a; Bursa, Yalova, Lüleburgaz, İstanbul Anadolu, Büyükçekmece ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından açılan davalar, Büyükçekmece 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki dava ile birleştirildi.

"Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret", "halkın bir kesimini alenen aşağılama" ve "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından açılan davaların birleştirilmesiyle Tezcan hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

"ADRESİMİ PAYLAŞMAYACAĞIM"

Adresinde bulunamayan Tezcan, POLNET sisteminde kayıtlı numarasından arandı. Tezcan, polis memuruna yurt dışında olduğunu ve ‘adresini paylaşmayacağını’ söyledi.

TUTUKLANIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Fatih Tezcan, "Atatürk'e hakaret" suçundan aldığı 2 yıl 2 aylık kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle Ağustos 2022'de tutuklanmıştı.

Yaklaşık bir yıl cezaevinde kaldıktan sonra Tezcan, Ağustos 2023'te denetimli serbestlik ile tahliye oldu.

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Fatih Tezcan #yakalama kararı

