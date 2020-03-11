Milli Savunma Bakanlığı'ndan operasyon açıklaması

11 Mart 2020 Çarşamba, 08:58

MSB'den yapılan açıklamada; Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 4 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek' denildi.

