Mimar Cengiz Bektaş İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mimar ve Şair Cengiz Bektaş İstanbul Nakkaştepe mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.
FOTO: ÇAĞIL BEKTAŞ
Türkiye’nin önemli mimarlarından biri olan, sayısız yapıya imza atan ve uzun yıllardır Evrensel gazetesinin yazarları arasında yer alan Cengiz Bektaş bugün öğle saatlerinde İstanbul Nakkaştepe mezarlığında toprağa verildi.
Şeker hastalığına bağlı kalp yetmezliği nedeniyle bir haftadır İstanbul’daki bir hastanenin yoğum bakım ünitesinde tedavi gören Bektaş, dün tüm doktorların tüm müdahalesine karşın yaşamını yitirmişti.
Ağa Han ve Mimar Sinan Büyük Ödülü Sahibi Bektaş’ın cenazesi için ailesi tarafından yapılan açıklamada, “O’nu uğurlarken yanımızda olmak istediğinizi biliyoruz. Bunu biz de isterdik ama bildiğiniz gibi zamanın tuhaf bir aralığından geçiyoruz. Böyle bir aralıkta O şöyle derdi; ‘Kalben burada olduğunuzu biliyorum, n’olur gelmeye kalkmayın’. Elçiye zevâl olmaz. Lütfen O’nun bu isteğine uyun ve O’nu anmak için iyi bir zamanda buluşmak üzere sevgiyle ve sağlıkla kalın” denilmişti.
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