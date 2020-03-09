Mızraklı’ya verilen hapis cezasının ardından HDP’den açıklama geldi: “Kararı tanımıyoruz”

09 Mart 2020 Pazartesi, 18:00

Foto: Selçuk Mızraklı

Görevden alınıp yerine kayyım atanmasının ardından tutuklanan Mızraklı’nın “terör örgütü üyesi olmak” iddiasıyla 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mızraklı, hakkında 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verildi.

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Merkez Yürütme Kurulu, eski Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Eşbaşkanı Selçuk Mızraklı'ya verilen 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasını kınadı. 19 Ağustos 2019'da görevinden uzaklaştırılan Mızraklı’nın, 22 Ekim 2019’da tutuklandığı anımsatılan açıklamada, “Selçuk Mızraklı, Diyarbakır'ın seçilmiş, hakikatli iradesi ve yüz akıdır. Selçuk Mızraklı şahsında yargılanan ve cezalandırılan, bizatihi Kürt halkının seçme ve seçilme hakkıdır. İnsanlık tarihi zorbalıkların, gaddarlıkların ama aynı zamanda onurlu mücadelelerin ve kazanımların da tarihidir. Partimiz ve halkımız zulme ve baskılara karşı güçlü bir demokrasi mücadelesini yükseltme azminden vazgeçmeyecektir” denildi.