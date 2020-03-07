Mobil mesajlaşmada Telegram farkı! Telegram nedir, nasıl kullanılır?

07 Mart 2020 Cumartesi, 15:31

Hız ve güvenlik odaklı bir mesajlaşma uygulaması olan Telegram, tüm cihazlarda ücretsiz olarak kullanılabiliyor. Her türlü mesajı, fotoğrafı, videoyu ve dosyayı (belge, zip, mp3 vb.) gönderebilen uygulamada 200 bin kişilik gruplara kadar veya sınırsız kitlelere yayın yapmak için kanallar oluşturulabiliyor. SMS ve e-postanın bir çeşit birleşimi olan Telegram, aynı zamanda uçtan uca şifreli sesli aramaları da destekliyor. Gizlilik isteyen kullanıcılara özgü özellikler de barındıran uygulamada, kullanıcılar kendi kendini yok eden mesajlardan, fotoğraflardan ve videolardan yararlanabiliyor. Ayrıca uygulamanın kullanıcılar tarafından ek bir şifre ile kilitlenmesine izin veriliyor.



Telegram, güvenliği zayıf bağlantılarda yüksek hızlı teslimat ve zamana göre test edilmiş algoritmalar üzerine inşa edilen MTProto protokolüne dayanıyor. Aynı zamanda özel gizli sohbetler için uçtan uca şifreleme kullanıyor, bu sayede mesajlar sunucularda iz bırakmıyor. Uygulama ayrıca kendi kendini yok eden mesajları destekliyor ve iletilmesine de izin vermiyor. Gizli sohbetler Telegram bulutunun bir parçası değil ve bunlara yalnızca kaynak cihazlardan erişilebiliyor.

TELEFONDA KAPLADIĞI YER SIFIR

Hareketli GIF bulma, sanatsal fotoğraf editörü ve açık bir çıkartma platformuna sahip olan Telegram, cihazlardaki depolama alanı konusunda da kolaylık sağlıyor. Bulut desteği ve önbellek yönetimi seçenekleriyle Telegram, telefonda neredeyse sıfır yer kaplıyor.

KULLANICILARIN VERİLERİNİ ÜÇÜNCÜ KİŞİLERE SATMIYOR

Telegram, kullanıcıların verilerini reklam hedeflemesi için kullanmıyor veya üçüncü kişilere satmıyor. Kesintisiz eşitlemeye sahip bulut tabanlı bir mesajlaşma aracı olan Telegram, ayrıca tamamen ücretsiz ve reklamsız bir mesajlaşma ortamı sunuyor. Uygulama, akıllı telefonlarda ve tabletlerde kullanılabildiği gibi, bilgisayarlarda da kullanılabiliyor.

MESAJI İKİ TARAFTAN DA İSTEDİĞİNİZ ZAMAN SİLİN

Telegram, kullanıcılara bire bir sohbetlerde gönderdikleri veya aldıkları mesajları istedikleri zaman silme özelliği sunuyor. Ayrıca kullanıcıların sohbet geçmişinin tamamını her iki taraftan da temizleyebildiği uygulamada, silinen mesajlar sohbette bir iz bırakmıyor.

VERİLER NASIL ŞİFRELENİYOR?

İki kat güvenli şifrelemeyi destekleyen Telegram, sunucu-istemci şifrelemesi ve istemci-istemci şifrelemesi adlı şifreleme katmanlarını kullanıyor. Türü ne olursa olsun tüm veriler aynı şekilde şifreleniyor. Şifreleme 256 bit simetrik AES şifreleme, 2048 bit RSA şifreleme ve Diffie-Hellman güvenli anahtar değişimine dayanıyor.

"KENDİNİ YOK EDEN MESAJ"

Kendini Yok Etme Zamanlayıcısı, Telegram'da gizli sohbetlerdeki tüm mesajlar ve özel bulut sohbetlerindeki medya dosyaları için kullanılabiliyor. Kullanıcılar zamanlayıcıyı ayarlamak için saat simgesine (iOS‘ta giriş alanında, Android’de üst çubukta) dokunup istedikleri zaman sınırını seçebiliyor. Mesaj alıcının ekranında görüntülendiği anda saat işlemeye başlıyor ve süre biter bitmez mesaj her iki cihazdan da kaybolur. Ekran görüntüsü alınırsa, Telegram kullanıcılara bildirim gönderiyor.





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