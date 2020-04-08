Motorine zam geliyor

08 Nisan 2020 Çarşamba, 11:47

Petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanmaya bağı olarak Türkiye'de akaryakıt fiyatları çok sık değişebiliyor.

Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre motorinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 15 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorine son olarak 1 Nisan’da 8 kuruş indirim gelmişti.

GÜNCEL FİYATLAR

Motorinin litre fiyatı şu an İstanbul’da 5.32 TL, Ankara ve İzmir’de ise ortalama 5.40 TL seviyesinde bulunuyor.

KRİTİK TOPLANTI YARIN

OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+ örgütünden üç kaynak, Suudi Arabistan ve Rusya da dahil olmak üzere başlıca petrol üreticilerinin yarın yapılacak toplantıda ABD'nin de katılması şartıyla üretim kısıntısında anlaşma olasılığı olduğunu söyledi.

Dünya genelinde petrol talebi corona virüsü nedeniyle kabaca %30 yani günde yaklaşık 30 milyon varil düşerken, Suudi Arabistan ve Rusya piyasaya petrol sağlamaya devam ettiler.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC ile Rusya önderliğindeki ülkelerin oluşturduğu OPEC+, geçen hafta piyasanın çalkalanmasının ardından üretim kesintisi hakkında görüşmeye başladılar ancak ABD başta olmak üzere OPEC üyesi olmayan ülkelerin de üretim kısıntısına katılmasını istiyorlar.

Bir kaynak, “ABD yoksa, anlaşma da yok” dedi. İki OPEC kaynağı toplantının yarın video konferansı aracılığıyla TSİ 17.00'da gerçekleşeceğini ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump, yapılacak olan anlaşmayla küresel petrol arzının %10-15 azaltılması gerektiğini söylemişti ancak ABD, herhangi bir anlaşmanın parçası olacağına dair bir söz vermemişti.