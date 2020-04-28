MSB: Afrin'de bomba yüklü saldırı düzenlendi

28 Nisan 2020 Salı, 18:25



Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin Afrin ilçesinde bomba yüklü yakıt tankeriyle düzenlenen terör saldırısında ölen sivillerin sayısı 40'a yükselirken, 47 sivil de yaralandı. Saldırıyı terör örgütü YPG/PKK'nın düzenlediğini değerlendiriyor.

Yaralılar Afrin merkezindeki hastanelere kaldırılırken ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Patlama sonucu çevrede birçok binada hasar meydana gelirken, yol üzerindeki birçok araç yanarak kullanılmaz hale geldi.

Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri ve sağlık personeli çalışmalarını sürdürüyor.