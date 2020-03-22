MSB: Gerektiğinde maske ihtiyacına destek verilecek

22 Mart 2020 Pazar, 12:22

Milli Savunma Bakanlığı, kendisine bağlı Dikimevleri, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nda gerçekleştirilen maske imalatı ile gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkın ihtiyacına destek verileceğini duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Millî Savunma Bakanlığına bağlı Dikimevleri ve MKE'de, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı olan her tür maske imalatı hızla devam ediyor. Gerektiğinde Sağlık Bakanlığı ve halkımızın ihtiyacına da destek verilecek" ifadeleri kullanıldı.