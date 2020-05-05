Muğla Büyükşehir Belediyesi, 375 bin ücretsiz maske dağıttı
Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 375 bin adet maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretmeye devam ediyor.
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