Muğla Büyükşehir Belediyesi, 375 bin ücretsiz maske dağıttı

Muğla Büyükşehir Belediyesi koronavirüs ile mücadele kapsamında bu güne kadar 375 bin adet maske dağıttı. Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki MELSA şirketinde haftada 15 bin adet maske üretmeye devam ediyor.

cumhuriyet.com.tr
05 Mayıs 2020 Salı, 16:49

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